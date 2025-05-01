Тюменские подростки стали участниками патриотической викторины

фото организаторов проекта «Патриоты 72» фото организаторов проекта «Патриоты 72»

Учащиеся старших классов школы №32 Тюмени стали участниками патриотического квартирника "Наша история - наша гордость". Мероприятие состоялось в рамках проекта "Патриоты 72", который реализует региональная организация "Офицеры России" совместно со Штабом общественной поддержки "Единой России" при содействии Фонда президентских грантов.

Ведущая квартирника, председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме Екатерина Мокина рассказала ребятам, что событие посвящено Году защитника Отечества и Году героев в Тюменской области.

"Мы предлагаем вам не только послушать интересные истории о героях, но также поговорить на важные для всех нас темы. Будем думать, размышлять, применять свои творческие способности. Надеемся, вы узнаете для себя много нового", – отметила Екатерина Мокина.

Руководитель регионального исполкома общественной организации "Офицеры России" Александру Сукаченко напомнил школьникам об истории Великой Отечественной войны, подчеркнув, что память о героях тех лет должна жить вечно. Он также рассказал о работе по поддержке участников СВО.

"Мы занимаемся поиском средств, закупкой сложного оборудования – квадрокоптеров, тепловизоров – и многого другого. Все это помогает нашим ребятам выполнять боевые задачи и спасает сотни жизней", - сказал Александр Сукаченко.

фото организаторов проекта «Патриоты 72» фото организаторов проекта «Патриоты 72»

Затем ребятам предложили разделиться на несколько команд и ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны. В викторину были включены вопросы о тюменских улицах, названных в честь настоящих героев, и о бойцах СВО. Творческая составляющая конкурса подразумевала вопросы-ловушки: командам необходимо было вспомнить песни военных лет и исполнить их, сообщили организаторы проекта "Патриоты 72".