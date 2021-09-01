Тюменский проект "Земля отцов" пришел в Ставропольский край

| Фото: из сообщества "Краеведческий игромарафон " Земля отцов_26" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Краеведческий игромарафон " Земля отцов_26" во ВКонтакте

Игротеки и викторины проекта "Краеведческий игромарафон "Земля отцов_26" провели представители Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области в Ставрополе и Пятигорске.

21 и 22 сентября в Ставрополе прошло пять мероприятий проекта и 24 сентября – три встречи в Пятигорске. "Собрали 300 участников. Распространили модель нашего проекта. Он был позитивно встречен и местными жителями, и комитетом, министерством по образованию края. Вероятнее всего, проект будет масштабироваться здесь, а мы станем и дальше принимать участие а нем в качестве людей, которые обеспечивают методическое сопровождение работы", – рассказал председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, кандидат педагогических наук Александр Чехонин.

| Фото: из сообщества "Краеведческий игромарафон " Земля отцов_26" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Краеведческий игромарафон " Земля отцов_26" во ВКонтакте

Напомним, ранее представители Совета отцов Ставропольского края посмотрели, как развивается проект в Тюменской области, и тоже захотели подобную игру. Они обратились к тюменцам и на базе их разработки совместно был создан проект об отцах Ставрополья.

В комплект входят 25 карточек, на которые нанесены портреты известных деятелей Ставрополья, в специальных книжках указана их биография.

Инна Пахомова