Тюменцы могут стать донорами и позаботиться о животных из приюта

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Акцию "Двойное добро" анонсировали в Тюмени активисты местного отделения "Молодой гвардии". Они призывают неравнодушных горожан сдать кровь в качестве доноров, на полученную компенсацию добровольцы закупят корм для животных из приюта.

Акцию "Двойное добро" "Молодая гвардия" проводит регулярно, присоединиться к ней может любой желающий. За полгода молодогвардейцы сдали более 20 литров крови, а на вырученные деньги приобрели около 35 кг корма для приютов "Верный друг" и "Лучший друг".

Чтобы поучаствовать в акции, нужно написать в личные сообщения группы "Молодая гвардия|Тюмень" или позвонить по телефону: +7 (3452) 79-87-43.