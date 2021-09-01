Фестиваль соседей под Тюменью объединила тема безопасности

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Безопасность в широком смысле слова – от личной безопасности до безопасности информационной среды - стала темой "Фестиваля соседей", который состоялся в коттеджном поселке "Зеленые холмы", сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Праздник посетили несколько сотен жителей поселка всех возрастов. Для них работали самые разные площадки. У мастеров восточных единоборств клуба боевых искусств "Лидер" каждый желающий мог ознакомиться с навыками силового разбивания – "вирёк", узнать секретные приемы самообороны.

Поддержке здоровья и долголетия были посвящены площадки "Тюменского центра ЗОЖ" и активистов проекта "Волонтер-2021".

О духовной, нравственной безопасности и поддержке многодетных семей можно было узнать на площадке специалистов Центра защиты материнства "Покров". Вещевую помощь оказывал благотворительный социальный обменник "Тюменская дармарка".

Руководитель АНО "Вдохновение" и член Общественной палаты Тюменской области Тимур Нигматуллин организовали инклюзивную площадку, где можно больше узнать о помощи людям с ограниченными возможностями и поиграть в специальные инклюзивные игры.

"Просто безупречная погода, десятки площадок и активностей, в том числе новых - творческих, креативных, а главное социально полезных. И, само собой, довольные гости и участники. Всего было вдоволь! По-моему, пофестивалили мы на славу!", - подвел итог празднику председатель Совета тюменского регионального общественного движения "Альянс социально ориентированных НКО" Михаил Мельцер.