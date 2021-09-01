В Тюменской области появится первое бизнес-сообщество подростков

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Принять участие в образовательном проекте "Это бизнес, детки!" и обучиться основам предпринимательства предлагают школьникам Тюменской области от 14 до 17 лет. Финалисты и активные участники проекта станут частью первого бизнес-сообщества подростков Тюменской области.

Как сообщили организаторы, большая часть мероприятий проекта "Это бизнес, детки!" пройдет онлайн по трем образовательным трекам. На треке "Я – предприниматель" ждут школьников, у которых уже есть своя бизнес-идея, которую они хотели бы доработать и реализовать. Ребят, которые предпочитают командную работу, приглашают на трек "Бизнес-команда", где у каждого участника будут свои четкие задачи. На треке "Бизнес-кейс" школьники будут искать решения для кейсов уже существующих компаний.

Образовательная программа стартует 5 октября и продлится месяц, подать заявку на участие можно по ссылке.

Финалисты и активные участники проекта войдут в первое бизнес-сообщество подростков Тюменской области. Сообщество будет действовать на базе Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Опытные наставники и эксперты помогут ребятам без страха начать свой бизнес.