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Волонтеры высадили 7 тысяч саженцев сосен и елей в Тобольском районе

Общество, 13:56 29 сентября 2021

корпоративные коммуникации «ЗапСибНефтехима»

7 тысяч саженцев хвойных деревьев посадили волонтеры возле Тобольска в рамках ежегодной акции "Тобольский лес". В городе добровольцы высадили рябиновую аллею.

На территории в 2 гектара рядом с Тобольском 83 волонтера посадили 5 тысяч саженцев ели и 2 тысячи саженцев сосны, также добровольцы проверили состояние прошлогодних посадок. В акции приняли участие сотрудники СИБУРа со своими семьями, учащиеся и педагоги школьного лесничества СОШ №14 и Сетовской СОШ, представители Тобольского лесничества и Тюменской авиабазы.

В Тобольске 19 волонтеров высадили рябины в 10 микрорайоне города. К акции присоединились не только сотрудники предприятия, но и активисты совета ветеранов "ЗапСибНефтехима".

Акция "Тобольский лес" — часть программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел", проводится с 2019 года.

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# леса , посадка деревьев , СИБУР

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