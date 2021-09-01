В Ялуторовске 400 человек приобщились к бегу за лето

| Фото: АНО "Точка" Ялуторовск | Фото: АНО "Точка" Ялуторовск

Второй сезон проекта "Я бегу" завершился в Ялуторовске. За лето бесплатные тренировки по бегу от мастера спорта по легкой атлетике посетили 400 человек, сообщает администрация города.

Приобщиться к этому виду спорта ялуторовчане могли на разных городских площадках два раза в неделю. Тренировки вел кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и чемпион Тюменской области на дистанции 800 метров Алексей Лебедев из Тюмени. Как поясняют организаторы проекта, смысл занятий был не в рекордах, а в понимании назначения бега.

Проект "Я бегу" реализован АНО "Точка" на средства от конкурса грантов среди НКО города, в планах у организаторов продолжить проект в следующем сезоне.