Тысячи пожилых тюменцев получили открытки в честь Международного дня пожилых людей

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Областная акция "Поздравительная открытка" прошла в Тюмени, Тобольске и Ишиме 30 сентября и 1 октября в рамках цикла мероприятий "Пусть осень жизни будет золотой", приуроченного к празднованию Международного дня пожилых людей

Молодые люди, одетые в майки с символикой акции, в многолюдных местах распространили более 27 тыс. бесплатных поздравительных открыток среди людей молодого и среднего возраста с предложением 1 октября поздравить родителей, дедушек, бабушек и близких людей старшего поколения с Международным днем пожилых людей, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.