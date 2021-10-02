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Региональный этап премии "Студент года-2021" финишировал в Тюмени

Общество, 20:36 02 октября 2021

Фото: Студенческий совет Тюменской области

Региональный этап премии "Студент года-2021" завершился в Тюмени. Награды получили 9 объединений в коллективных номинациях и 11 студентов - в индивидуальных.

Лучшим студентом среди вузов стал Анатолий Андреев, ТюмГУ, а среди ссузов - Анна Ворон, Многопрофильный колледж ТИУ. Как сообщили Moi-portal.ru в пресс-службе Студсовета региона, победители регионального этапа примут участие в заочном Всероссийском этапе премии, где будут оцениваться видеовизитки и достижения студентов.

"В конкурсе принимали участие действительно лучшие студенты области, выбрать победителей было непросто. Мы желаем студентам, одержавшим победу на региональном этапе, достойно показать себя на Всероссийском уровне и, конечно, завоевать награды", ‒ добавила председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.

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