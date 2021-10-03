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Новый культурный центр для мусульман откроют в Тюмени

Общество, 10:22 03 октября 2021

www.dumrf.ru | Фото: www.dumrf.ru

В Тюмени создадут исламский культурно-просветительский центр. Он расположится в пустующем трехэтажном здании учебного корпуса Соборной мечети.

"К сожалению, нам вот уже нескольких лет приходится арендовывать помещения для проведения наших мероприятий: языковых курсов, семинаров, лекций и встреч с общественностью. Для возрастающей с каждым днем мусульманской общины Тюмени возможность иметь свою площадку – это жизненная необходимость", – прокомментировал муфтий Зиннат Садыков

В здании центра будут обустроены читальный и выставочный залы. Это позволит сделать новое учреждение открытым для всех жителей и гостей города, сообщили "Тюменской области сегодня" в пресс-службе Духовного управления мусульман Тюменской области.

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