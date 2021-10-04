В Тюмени на ул. Камчатской построят дома разной этажности и бульвар с активностями

с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram

Договор о комплексном развитии территории жилой застройки ул. Камчатской в Тюмени подписала администрация города и ГК "ЭНКО" 2 октября. Это старт большой программы комплексного благоустройства района "Тура".

Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Instagram.

"Благодаря новому механизму комплексного развития территории в Тюмени появятся уникальные районы, в которых будут сочетаться производственные площадки, общественно-деловые пространства, жилье, социальные объекты, инфраструктура. Производственные компании создадут новые рабочие места, а на территориях будут созданы комфортные зоны отдыха", - сказал он.

Генеральный директор "ЭНКО" Елена Низамова представила предварительную концепцию по застройке района. По мнению Кухарука, в основе всех градостроительных и инфраструктурных решений заложен принцип комфорта для жителей.

В договоре развития территории много условий, но главное, чтобы сроки расселения домов, признанных аварийными, были соблюдены, отметил глава города.

"На территории, где сейчас бараки, будут дома разной этажности, современные игровые площадки на придомовых территориях, где реализуется концепция "двор без машин", проектируются общественные зоны отдыха, пешеходный бульвар с активным благоустройством со спортивными, детскими интерактивными площадками. Рассматривается возможность благоустроить береговую линию озера Песьяное, будет построен детский сад", - говорит Руслан Кухарук.