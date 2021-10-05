У Роскомнадзора работает горячая линия по контролю за контентом в соцсетях

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О противозаконном контенте в социальных сетях и на любых веб-сайтах можно сообщить на горячую линию Роскомнадзора.

При поступлении обращений на горячую линию сотрудники Роскомнадзора определяют, какое ведомство по закону принимает решение о признании контента запрещенным.

"Например, если поступает жалоба на сайт, где предположительно торгуют наркотиками – мы отправляем ее в МВД, - поясняется в сообщении ведомства. - Если кто-то жалуется на суицидальный контент — в Роспотребнадзор".

Роскомнадзор самостоятельно принимает решение только по контенту с детской порнографией.

В случае, если профильное ведомство выносит решение о признании информации запрещенной - оно поступает обратно в Роскомнадзор. После этого администрации сайта и провайдеру хостинга направляется требование о необходимости удалить запрещенную информацию. Только если сайт отказывается это сделать, доступ к странице ограничивается.