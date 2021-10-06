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В ДТП на ул. Молодогвардейцев в Тюмени травму получил 4-летний ребенок

Происшествия, 15:07 06 октября 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Ленинградской в Тюмени днем 6 октября.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, столкнулись легковые автомобили Chevrolet и KIA. От удара Chevrolet отбросило на стоявший у частного дома Renault LOGAN. У маленького пассажира KIA травма ноги. Ребенок перевозился в детском автокресле.

По предварительным данным, правила проезда перекрестков нарушил 73-летний водитель Chevrolet. Обстоятельства аварии выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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