В ДТП на ул. Молодогвардейцев в Тюмени травму получил 4-летний ребенок

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Ленинградской в Тюмени днем 6 октября.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, столкнулись легковые автомобили Chevrolet и KIA. От удара Chevrolet отбросило на стоявший у частного дома Renault LOGAN. У маленького пассажира KIA травма ноги. Ребенок перевозился в детском автокресле.

По предварительным данным, правила проезда перекрестков нарушил 73-летний водитель Chevrolet. Обстоятельства аварии выясняются.