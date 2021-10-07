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Тюменцы представили спортивный проект для слепоглухих людей на форуме в Москве

Общество, 15:33 07 октября 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

О проекте "Спорт — норма жизни" рассказали представители Тюменской области на III форуме региональных активистов по работе с людьми с одновременным нарушением слуха и зрения. Он завершился в Москве 4 октября, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Тюменский проект представили сотрудники центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" и участники досугового центра для слепоглухих людей. Он направлен на повышение физической активности слепоглухих людей через привлечение их к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Реализация запланирована в 2022 г.

Всего участие в форуме приняли более 100 человек из 27 регионов России. На защите жюри представили 16 проектов разной тематики: образовательные, просветительские, спортивные, туристические, патриотические. Они направлены на работу с людьми с одновременным нарушением слуха и зрения.

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# инвалиды , слепота

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