Тюменские психологи проведут бесплатные семинары для молодоженов и семейных пар

| Фото: личный архив семьи Богдановых | Фото: личный архив семьи Богдановых

Семейные ценности обсудят участники цикла бесплатных семинаров-тренингов, тройку октябрьских откроет "Родительский дом – начало начал" в региональном центре "Семья" 9 октября. Проект "Академия семьи-2021" создан для молодоженов, семейных пар и тех, кто только собирается пожениться.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель отдела грантов Тюменского центра материнства "Покров" Мария Щеклеина.

По ее словам, представление о традиционных семейных ценностях у молодых людей видоизменилось. Многое, что 50 лет назад считалось само собой разумеющимся, для нынешнего поколения – спорный вопрос, который нужно обсуждать. А ведь все эти понятия формировались веками для того, чтобы человек мог найти себя в семейной жизни и обрести счастье с партнером.

Мария Щеклеина сказала, что на интерактиве участники, которых будет не более 30 человек, через диалог и живое общение обсудят, из чего формируется семейная жизнь, как правильно выстраивать отношения и избежать развода. Проиграют конфликтные ситуации, отработают варианты сглаживания острых углов.

"Единого рецепта нет, все люди разные, но есть некие правила безопасности, которые защищают самого человека, помогают выбрать спутника жизни. То есть семинар поможет составить некую дорожную карту семейной жизни. Традиционная культура дает работающие подсказки, наша цель как психологов – научить пары ими пользоваться", - подчеркнула она.

К примеру, для молодой семьи Богдановых Максима и Екатерины рецепт прочного брака - это доверие, понимание и поддержка, а также маленькая дочка Ева, которая учит маму с папой быть хорошими родителями. Они собираются на семинар, если найдут, с кем оставить ребенка на это время.

| Фото: личный архив семьи Богдановых | Фото: личный архив семьи Богдановых

Записаться на интерактив можно здесь.

Организаторы пояснили, что мероприятия проекта "Академия семьи" реализуются с использованием средств гранта администрации Тюмени. Цель проекта – продвижение традиционных семейных ценностей, укрепление семьи, профилактика разводов.

| Фото: Тюменский центр защиты материнства "Покров" ВКонтакте | Фото: Тюменский центр защиты материнства "Покров" ВКонтакте

Инна Кондрашкина