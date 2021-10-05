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В Тюмени собирают корма для приютских животных

Общество, 15:21 05 октября 2021

из сообщества "Приют "Лучший друг" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Приют "Лучший друг" во ВКонтакте (архив)

Пункт для сбора корма и необходимого инвентаря для животных, содержащихся в приюте "Лучший друг", открылся в штабе тюменского регионального отделения "Молодой гвардии".

Здесь в будние дни с 9 до 19 часов до 30 октября горожане могут оставить корм, пеленки, одеяла и медикаменты. Со списком необходимого можно ознакомиться по ссылке.

4 октября, во Всемирный день защиты животных, представители "Молодой гвардии" посетили приют "Лучший друг". С собой для четвероногих постояльцев активисты привезли печенье, крупы и мясные продукты.

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# бездомные животные , Молодая гвардия , приют

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