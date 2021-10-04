Тюменская область вошла в пятерку лидеров по поддержке СО НКО и социального предпринимательства в РФ

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Четвертое место заняла Тюменская область в рейтинге Минэкономразвития РФ по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных услуг в социальной сфере за 2020 год.

По количеству СО НКО на 10 тыс. населения Тюменская область находится в числе регионов со средним уровнем. По доле районов и городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке некоммерческих организаций, область также в лидерах - 88,46% муниципалитетов заняты в этой работе. При этом поддержку социальных предпринимателей оказывают в 100% районов Тюменской области. Подробную статистику можно увидеть по ссылке.

Как пояснила замминистра экономического развития страны Татьяна Илюшникова, на территории России в 2020 году на 28% выросло количество негосударственных организаций в сфере охраны здоровья. Также увеличилась доля негосударственных медицинских организаций, которые участвуют в территориальных программах ОМС, - с 33% в 2017 году до 36% в 2020 году.

По словам Илюшниковой, уровень доступа НКО в сфере оказания социальных услуг означает более быстрое реагирование на запросы общества, развитие конкуренции в предоставлении услуг, развитие самого сектора СО НКО и дополнительные возможности для социального предпринимательства.

На поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства субъектами РФ в 2020 году было направлено 38,1 млрд рублей. Поддержку получили 4,5 тыс. СО НКО, которые оказали услуги более 44 млн человек, отмечают в министерстве.