Дети народов Севера украсили фасад тобольской многоэтажки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественное открытие нового стрит-арт объекта на фасаде дома №67 в 10 микрорайоне состоялось в Тобольске 1 октября.

Всего в ежегодном конкурсе "Формула искусства" приняло участие более 30 участников. Они рисовали эскизы на тему "Легенды и сказания сибирской земли". В основе работы победительницы Елизаветы Красниковой, изображение детей в национальных костюмах народов севера, читающих сказку. Эскиз был перенесен на фасад здания командой профессиональных художников RASKRASIMVSЁ при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел". Вся работа заняла менее трех дней.

Победительница конкурса не смогла лично присутствовать на торжественном открытии. Награду за нее получил отец - Андрей Красников.

"Лиза не смогла приехать, так как сейчас находится на учебе в Омске. Испытываю чувство гордости за свою дочь. Приятно, что уже второй ее рисунок украшает фасады домов нашего города. В прошлом году по ее эскизу нарисовали изображение Семена Ремезова", - рассказал он.

Второе место в возрастной категории 18-55 лет члены жюри присудили Елизавете Бронниковой, третье место у Кирилла Исаева. В возрастной категории 4-17 лет победу одержала Ульяна Бурая, второе место у Ренаты Кабаевой, третье у Вероники Шестаковой. Финалисты получили от организаторов конкурса планшет IPad, графический планшет Wacom и профессиональный набор художника.

"Конкурс дает тоболякам возможность творчески реализоваться, увидеть свой рисунок в огромном масштабе на домах родного города. С 2018 года в Тобольске появилось уже шесть больших муралов. Горожане, которые ходят мимо таких картин, безусловно радуются, что город преображается и становится ярче", - говорит координатор проекта RASKRASIMVSЁ Мария Щукина.

В начале октября в Тобольске закончат еще один крупный стрит-арт. Он расположится на смежных фасадах 31 и 37 домов в восьмом микрорайоне. Здесь будет изображен волшебный кит – переосмысленный на новый лад образ из сказки Петра Ершова "Конек-горбунок". На спине кита расположен современный Тобольск.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Евгений Новоселов