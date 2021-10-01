Тюменцев зовут на субботник на Текутьевское кладбище

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Прибраться на территории старинного Текутьевского кладбища предлагают жителям Тюмени 2 октября. Начало субботника в 13 часов, встреча — у центральных ворот кладбища.

Участники субботника соберут бытовой мусор на территории некрополя и уберутся на заброшенных могилах. Рабочие перчатки и мусорные пакеты тюменцам предоставят организаторы уборки — волонтеры проекта "Музей воспоминаний "Мы жили"".

Текутьевское кладбище было открыто в Тюмени в 1885 году, захоронения производились до 1962 года. Здесь похоронено много известных тюменцев, внесших значительный вклад в историю города, среди них — архитектор Константин Чакин (1872–1958), фотограф Лука Родионов (1860–1922), городской голова Петр Матягин (1834–1905) и другие.

Сейчас Текутьевское кладбище хотя и имеет статус выявленного объекта культурного наследия, находится в полузаброшенном состоянии. Волонтеры "Музея воспоминаний "Мы жили"" проводят там субботники и готовят сайт-путеводитель по историческому некрополю.