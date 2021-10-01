  • 1 октября 20211.10.2021пятница
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев зовут на субботник на Текутьевское кладбище

Общество, 10:24 01 октября 2021

группа Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте

Прибраться на территории старинного Текутьевского кладбища предлагают жителям Тюмени 2 октября. Начало субботника в 13 часов, встреча — у центральных ворот кладбища.

Участники субботника соберут бытовой мусор на территории некрополя и уберутся на заброшенных могилах. Рабочие перчатки и мусорные пакеты тюменцам предоставят организаторы уборки — волонтеры проекта "Музей воспоминаний "Мы жили"".

Текутьевское кладбище было открыто в Тюмени в 1885 году, захоронения производились до 1962 года. Здесь похоронено много известных тюменцев, внесших значительный вклад в историю города, среди них — архитектор Константин Чакин (1872–1958), фотограф Лука Родионов (1860–1922), городской голова Петр Матягин (1834–1905) и другие.

Сейчас Текутьевское кладбище хотя и имеет статус выявленного объекта культурного наследия, находится в полузаброшенном состоянии. Волонтеры "Музея воспоминаний "Мы жили"" проводят там субботники и готовят сайт-путеводитель по историческому некрополю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кладбище , краеведение , культурное наследие , субботник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 01.10.2021Тюменский торговый центр заплатит 100 тысяч рублей за посетителей без масок
12:23 01.10.2021В Ишиме пенсионеров и детей из групп особого внимания объединит "Pro - Красный уголок"
11:59 01.10.2021Жители дома в Тюмени по ул. 50 лет ВЛКСМ возвращаются в квартиры после ЧП с газом
11:47 01.10.2021В Тюмени накажут водителя, прокатившего пассажира на капоте