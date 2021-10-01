Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина отметила роль серебряных волонтеров на всероссийском форуме в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина высоко оценила роль серебряных волонтеров во время проведения крупных масштабных соревнований в России. Знания, навыки, опыт добровольцев 55+ сильно помогают организаторам.

Об этом сказала Хоркина на встрече с участниками V Всероссийского форума серебряных добровольцев в Тюмени, в Конторе пароходства 1 октября.

"Я очень рада, что когда Россия начала выигрывать право на проведение больших соревнований, это и Универсиада в Казани, и Олимпийские игры в Сочи, появились вы, добровольцы. Ваши навыки, умения, знания очень помогают организаторам. Ведь они не всегда находят сразу какие-то логистические решения, как куда добраться или где получить медицинскую помощь. А вы это всё изучаете и готовы встретить гостей нашей страны с улыбкой на лице, с большой душой, с нашим гостеприимством, и они уезжают с хорошим мнением о России, — отмечает Светлана Хоркина. — Я преклоняюсь перед вами, ведь, несмотря на то, что у вас, наверняка, есть внуки, которых надо воспитывать, вы находите время, чтобы творить добро".

Своим опытом участия в движении серебряных добровольцев поделилась одна из участниц форума Валентина Матыс из Тобольска. Валентине Георгиевне 73 года. В своем городе она курирует работу штаб-квартиры "Университета серебряных добровольцев". Ее участники не только помогают в организации мероприятий в городе, в том числе и спортивных, но и проводят обучающие курсы для старшего поколения.

Среди образовательных направлений университета — краеведческие курсы, занятия по гончарному делу, декупажу, факультет здоровья и другое.

"Люди с радостью посещают наши факультеты. В этом году одной из участниц нашего проекта исполнилось 80 лет, а она с удовольствием танцует", — рассказала Валентина Матыс.

500 представителей из всех регионов России встретятся в Тюмени во время V Всероссийского форума серебряных добровольцев "#МыВместе #МолодыДушой". Он пройдет 1 - 3 октября. Официальное открытие форума начнется 2 октября, в 10 часов, в ДК "Нефтяник". В программе - образовательные лекции по формированию добровольческих команд и роли медиа в волонтерском деле, а также защита финалистов всероссийского грантового конкурса "Молоды душой", поддерживающего волонтерские центры.

Влада Нерадовская