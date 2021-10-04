Тюменцы, служащие в танковом полку, дали полезные армейские советы землякам

| Фото: скрин с видео | Фото: скрин с видео

Заранее приучить себя к ранним подъемам, правильному питанию и физнагрузке посоветовали призывникам этого года тюменцы, которые проходят службу в 80-ом танковом полку Чебаркуля Челябинской области.

Видео с рекомендациями опубликовал Центр патриотического воспитания "Достойный выбор", лидер которого, Максим Шереметьев, вместе с представителями Федерации армейского рукопашного боя Тюменской области и центра "Град" в начале сентября посетил воинскую часть в рамках проекта "Тепло родного дома".

Героями ролика стали жители Тюмени, Никита Савин, Ярослав Лукьянов и Денис Малофеев, которых призвали на службу еще весной. До армии они учились в вузах, успешно окончили их и пришли в часть уже с высшим образованием. Парни считают, что каждый мужчина должен пройти эту школу, ведь если человек сам идет в армию - он проявляет патриотизм тем, что хочет защищать свою страну, которая имеет богатое историческое наследие, где живут их близкие. Сам процесс службы они описывают как интересный - есть время не только на работу с техникой, но и на занятия спортом, на чтение книг.

Перед призывом лучше заранее приучить себя просыпаться в 6 утра и ложиться спать в 22 часа, подчеркивают тюменцы. Также нужно отучиться от привычки перебиваться нездоровыми перекусами - важно питаться полноценно и правильно трижды в день, делать зарядку. Начать следить за обувью и разобраться в воинских званиях тоже лучше уже дома. Много вещей из дома брать не стоит, потому что на службе всем обеспечивают - разве что можно прихватить побольше бритв, потому что бриться придется ежедневно, наручные часы, чтобы следить за временем, и сладостей, которые на службе в дефиците. Главное - не бояться армии, уверены ребята.

Максим Шереметьев пояснил, что вместе с осенним призывом 1 октября стартовал проект "Достойный выбор", победители которого могут выбрать род войск для прохождения службы и пойти в одну часть с другом. Подробности - в сообществе проекта. Общественник также планирует посетить воинские части в Елани Свердловской области и в Ишиме, записать там отзывы о службе от жителей Тюменской области.

Дарья Казакова