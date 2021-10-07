В тюменском "Современнике" принимают корма для бездомных кошек

| Фото: из сообщества "ТРОО Дом "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "ТРОО Дом "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой" во ВКонтакте (архив)

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Пункт сбора корма для бездомных животных открыт в Центре культуры и искусства "Современник". Принести питание для кошек может любой желающий.

"Руководитель клубного формирования "Хореографическая студия "Утро планеты" Тамара Федоренко уже много лет заботится о бездомных животных в Тараскуле. Сейчас на ее попечении около 20 кошек. Она лично взяла с улицы себе четырех кошек. Сейчас помогает уличным. Вот уже второй год с наступлением холодов мы в центре "Современник" объявляем сбор корма, чтобы помочь и кошкам, и этой женщине", — рассказала менеджер по связям с общественностью центра "Современник" Светлана Галиева.

На минувшей неделе тюменцы принесли целую коробку с жидкими кормами. До этого привезли большой мешок сухого корма. К сбору присоединяются и дети, посещающие секции в "Современнике".

Принести корм можно в любое время по адресу: ул. Олимпийская, 9.

Инна Пахомова