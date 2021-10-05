Стартовало народное голосование Всероссийского конкурса видеороликов "МЫ"

| Фото: https://vk.com/wekonkurs | Фото: https://vk.com/wekonkurs

Народное голосование за лучший национальный видеоролик в рамках Всероссийского конкурса "МЫ" стартовало на платформе YouTube. Оно продлится до 20 часов по московскому времени 25 октября.

Организаторы отмечают, что по итогам зрительского опроса авторы роликов, набравших максимальное число лайков в каждой номинации и категории, получат специальные премии в размере 3,5 тыс. рублей.

Напомним, что масштабный творческий проект, зародившийся в Тюмени, объединил представителей 78 регионов нашей страны, а также граждан Беларуси, Украины и Луганской народной республики, которые создали 648 работ на этнографическую тему. Больше всего видео сняли жители Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ставропольского края, при этом профессионалы и коллективы профессионалов уступили по активности любителям.

Определять лучшие видео также предстоит экспертам. Отборочная комиссия сформировала шорт-лист конкурса, куда вошли около 150 работ. Жюри назовет лауреатов I, II и III степеней в каждой из четырех номинаций. Лидерам проекта вручат по 16 тыс. рублей, авторам, занявшим вторые места, – по 12 тыс., а обладателям третьих мест – по 8 тыс. рублей. Торжественная церемония награждения пройдет 4 ноября в рамках международного форума "Народы России".

Организаторами конкурса национальных видеороликов выступают Межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства" и онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс", Федеральное агентство по делам национальностей, правительство Тюменской области. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Подробности - на сайте конкурса.