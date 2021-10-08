Представители отряда "ЛизаАлерт" расскажут тюменцам об основах безопасности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятие "Основы безопасности для взрослых и детей" проедут представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" на Цветном бульваре в Тюмени 9 октября в 12 часов, сообщают организаторы.

В программе — краткий рассказ об отряде, демонстрация оборудования и практика работы с ним, профилактическая лекция по безопасности для детей.

Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 6+. При себе необходимо иметь маску.