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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Представители отряда "ЛизаАлерт" расскажут тюменцам об основах безопасности

Общество, 09:19 08 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятие "Основы безопасности для взрослых и детей" проедут представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" на Цветном бульваре в Тюмени 9 октября в 12 часов, сообщают организаторы.

В программе — краткий рассказ об отряде, демонстрация оборудования и практика работы с ним, профилактическая лекция по безопасности для детей.

Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 6+. При себе необходимо иметь маску.

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# дети , поиски

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