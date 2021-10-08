Представители отряда "ЛизаАлерт" расскажут тюменцам об основах безопасности
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Мероприятие "Основы безопасности для взрослых и детей" проедут представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" на Цветном бульваре в Тюмени 9 октября в 12 часов, сообщают организаторы.
В программе — краткий рассказ об отряде, демонстрация оборудования и практика работы с ним, профилактическая лекция по безопасности для детей.
Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 6+. При себе необходимо иметь маску.