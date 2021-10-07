В Тюменской области виртуальный консультант записывает жителей на прием к врачу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Записаться на прием к врачу могут жители Тюменской области через "Виртуального консультанта 72". Такой возможностью воспользовались более 70% граждан после общения с нейронной сетью, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Нейросетевая система "Виртуальный консультант 72" освобождает больше времени для операторов, которые могут обрабатывать более сложные вопросы. Так, сейчас с ее помощью обрабатываются все обращения граждан в контакт-центр МФЦ. Люди часто обращаются, чтобы узнать подробнее о необходимом пакете документов для получения услуг, времени работы МФЦ, особенностей работы новых государственных сервисов. 40% запросов связаны с типовыми услугами, по которым требуется только справочная информация. Виртуальный помощник сам отрабатывает 50% поступающих запросов. Нейронная сеть дает быстрые и точные ответы на запросы граждан, даже если они заданы в разной форме.

По данным департамента информатизации, люди, уже поговорившие с искусственным интеллектом и решившие свой вопрос, дают положительные отзывы в 95% случаев.