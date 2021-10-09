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Тюменцы бесплатно получают востребованные в регионе профессии

Общество, 15:39 09 октября 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Более 4 тыс. жителей Тюменской области подали заявления на участие в программе "Содействие занятости" национального проекта "Демография", они бесплатно пройдут профессиональное обучение.

Программа рассчитана до 2024 года. Принять участие могут люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (включая безработных); лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие мамы детей дошкольного возраста.

Для обучения можно выбрать любое направление, востребованное в регионе. Полный список доступных направлений профессионального обучения, дополнительного профессионального образования откроется при заполнении заявки на портале "Работа в России". Операторы программы в течение 15 рабочих дней проверят заявление и направят на обучение.

В Тюменской области обучение организуют Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный университет и Техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. К учебе уже приступили более 800 человек, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

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# занятость , национальный проект Демография

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