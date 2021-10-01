Пилотный проект по новой системе оплаты труда медиков в России запустят в декабре

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Минтруд и Минздрав представили на общественное обсуждение проект с параметрами отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в пилотных регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ознакомиться с текстом нормативного правового акта можно на сайте. В пилотном проекте участвуют семь регионов: Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, Республика Саха (Якутия) и Севастополь. На основе результатов пилота будет сформирована отраслевая система оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.

Авторы инициативы уверены, что отраслевая система оплаты труда должна сделать формирование зарплаты понятным, прозрачным механизмом для каждого работника, а также снизить разницу в оплате труда между регионами за счет повышения уровня оплаты труда в субъектах, где зарплаты ниже, чем в целом по стране.

Параметры разработаны с учетом анализа данных о фактических системах оплаты труда и зарплатах в государственных учреждениях здравоохранения, где трудятся свыше 2 млн медицинских работников. Проект постановления конкретизирует состав групп должностей медицинских работников, методику расчета и структуру заработной платы, устанавливает единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат, правила и условия их применения.

В частности, структура зарплаты включает должностной оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты. Оклад формируется на основе трех параметров: расчетной величины, установленной на уровне 13 тыс. 617 рублей, коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации, отметили в Минтруде.

Размер коэффициента сложности устанавливается в соответствии с 16 группами должностей. Размер коэффициента региональной экономической дифференциации рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте. Проектом постановления устанавливаются 8 видов компенсационных выплат и 16 видов стимулирующих выплат.

Нормы проекта распространяются исключительно на региональные учреждения здравоохранения в пилотных субъектах РФ. Пилот начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года. По его результатам параметры отраслевой системы оплаты труда могут быть уточнены. На время проекта предусмотрен защитный механизм: заработная плата медицинских работников не может быть ниже суммы выплат по действующей системе оплаты труда.