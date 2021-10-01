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В Тюмени самый крупный фитнес-центр с бассейнами откроют в 2022 году

Общество, 14:48 11 октября 2021

www.iato.ru | Фото: www.iato.ru

Фитнес-центр премиум-класса откроют в Восточном округе Тюмени в районе ул. Народная в 2022 г. Его строит крупнейший в России оператор фитнес-центров Fitness Holding, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Проект рассчитан на 14 тыс. клиентов. Спортивный комплекс из трех этажей площадью 12 тыс. кв. метров с 50-метровым бассейном на восемь дорожек и самым крупным в городе тренажерным залом площадью более 1 тыс. кв. метров рассчитан на 14 тыс. клиентов.

В водной зоне, кроме большого бассейна для взрослых, будет детский плавательный клуб площадью более 500 кв. метров из двух бассейнов: для грудничкового плавания и для плавания детей от 3 до 8 лет.

В тренажерном зале предоставят широкий спектр программ и услуг, профессиональный боксерский ринг и отдельный зал для обучения восточным единоборствам, универсальный многофункциональный игровой зал. Отдельно проработана соляная комната для детей и взрослых.

Трехэтажное здание уже построено, выполнена заливка детского и взрослого бассейнов, начинается монтаж кровли.

Объем инвестиций в проект составляет более 450 млн рублей. Будет создано 425 рабочих мест.

По данным инвестиционного агентства, сегодня это один из крупнейших фитнес проектов в России и Европе.

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# инвестиционные проекты , фитнес

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