В Тобольском районе ранее судимого мужчину обвиняют в убийстве пенсионера

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Ранее судимый мужчина 1992 г. р. обвиняется в убийстве пенсионера в Тобольском районе, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в с. Булашово Тобольского района около 23 часов 10 октября ранее судимый мужчина пришел в частный дом, где проживал незнакомый ему пенсионер 1953 г. р.. Когда хозяин открыл дверь, мужчина набросился на него. От полученных колото-резаных ранений пострадавший скончался на месте.

Злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение. Следователи занимаются сбором доказательственной базы, устанавливают обстоятельства произошедшего.