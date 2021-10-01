В Тобольском районе ранее судимого мужчину обвиняют в убийстве пенсионера
| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области
Ранее судимый мужчина 1992 г. р. обвиняется в убийстве пенсионера в Тобольском районе, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.
По версии следствия, в с. Булашово Тобольского района около 23 часов 10 октября ранее судимый мужчина пришел в частный дом, где проживал незнакомый ему пенсионер 1953 г. р.. Когда хозяин открыл дверь, мужчина набросился на него. От полученных колото-резаных ранений пострадавший скончался на месте.
Злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение. Следователи занимаются сбором доказательственной базы, устанавливают обстоятельства произошедшего.