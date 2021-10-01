В селе Онохино Тюменского района объявлен траур

| Фото: canva.com | Фото: canva.com

Последнего участника Великой Отечественной войны в с. Онохино Тюменского района Андрея Ивановича Конушина провожают в последний путь 13 октября.

В селе объявлен траур, на здании сельской администрации приспущен государственный флаг.

Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России" соболезнует родным и близким ветерана. Андрей Иванович скончался 10 октября на 98-м году жизни.

Будущий герой войны Андрей Конушин родился 5 октября 1924 года в с. Онохино Тюменского района. В ряды Красной армии его призвали в августе 1942 года, в Тюмени он окончил пехотное училище и отправился на Брянский фронт в 61-ю армию. В должности командира зенитно-пулемётного взвода участвовал в Курской битве, 23 июля 1943 года был ранен.

После госпиталя воевал в 3-ей гвардейской танковой армии генерала Рыбалко на 1-м Украинском фронте, участвовал в форсировании Днепра. 20 марта 1944 года тяжело ранен в грудь, опять госпиталь. 17 апреля 1945-го при наступлении на Берлин в очередной раз получил ранение и контузию. Домой вернулся лишь летом 1946 года: целый год охранял села Украины от банд Бандеры. Начал учиться: школа полеводов, сельхозтехникум, сельхоз­институт. Почти 40 лет трудился агрономом, бригадиром ПМК, возглавлял колхоз…

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью "За отвагу" и многими другими наградами.