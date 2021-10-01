Андрей Миллер сообщил о снижении уровня смертности в ДТП с начала 2021 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

127 человек погибли, 2 тыс. 524 получили травмы в 1 тыс. 818 ДТП в Тюменской области за девять месяцев 2021 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 13 октября.

"По показателям тяжести последствий, количеству погибших и травмированных нам удалось добиться снижения к августу. До этого, на протяжении семи месяцев, наблюдалась скачкообразная ситуация. Самое основное - снижение количества погибших. Показатель тяжести последствий ниже по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что те задачи, которые ставятся, мы комплексно реализуем и это дает результат", — рассказал Андрей Миллер.

В 2021 году 68 человек погибли при столкновении машин, 35 человек — при наезде на пешеходов, в том числе восемь — на пешеходных переходах. По словам Андрея Миллера, статистика настораживает. Он отмечает, что по сравнению с 2020 годом аварийность переместилась с федеральных дорог в населенные пункты.

"С февраля-марта мы начали замечать, что в Тюмени наблюдается нехорошая картина, связанная с аварийностью. Практически все административные округа были подвержены росту аварийности. Мы обсуждали эти вопросы на комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения, разрешаем вопросы комплексно. Сейчас обстановка стабилизируется, рост наблюдается, но прирост становится меньше", - добавил он.

Инна Пахомова