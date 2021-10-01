Тюменская область лидирует в УФО по среднему числу процедур для регистрации недвижимости

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область наряду с Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой лидирует по среднему числу процедур, необходимых для регистрации прав собственности нежилого помещения. Такие данные опроса, проведенного среди представителей бизнеса в регионах УФО, озвучил полномочный представитель президента России Владимир Якушев на совете по экономической политике.

Предметом рассмотрения совета стали показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, характеризующие качество оказания таких услуг, как регистрация права собственности и постановка земельного участка на кадастровый учет.

"Это важное направление для того, чтобы наши предприниматели могли достаточно оперативно решать вопросы закрепления права собственности. И время, которое они тратят на регистрацию этого права, напрямую отражается на их бизнесе", - подчеркнул Владимир Якушев.

Согласно опросу, лучшие показатели по среднему времени регистрации прав собственности нежилого помещения - у Челябинской области и ХМАО-Югры. Тюменская область и ХМАО-Югра -лидеры по среднему числу процедур, необходимых для такой регистрации. А в Челябинской области смогли достичь самого быстрого среди регионов УФО прохождения процедуры постановки земельного участка на кадастровый учёт.

Полпред призвал региональных сотрудников Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, а также представителей органов исполнительной власти и омбудсменов предметно работать с бизнесменами по этому вопросу и оперативно давать обратную связь по скорости регистрации недвижимости и собственности.

Кроме того, Владимир Якушев попросил активнее делиться накопленным опытом между регионами и ведомствами.

"Мы часто пытаемся изучать китайский или американский опыт, хотя у нас рядом есть люди, которые уже достаточно серьезно разбираются в определенных процессах, и отладили их таким образом, что все происходит на автомате и удовлетворяет всех, кто пользуется этими услугами", - сказал полпред.