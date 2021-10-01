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ВК "Тюмень-Прибой" начнет чемпионат в Москве

Спорт, 12:51 14 октября 2021

ВК "Тюмень" во Вконтакте | Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте

Волейболистки команды "Тюмень-Прибой" возьмут старт в чемпионате российской Молодежной лиги 14 октября. В этом году в турнире примут участие 14 клубов, сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Ольги Ескиной матчи первого тура проведут в Москве. Дважды они сыграют с хозяйками площадки из команды "Динамо-ЦРВ". И столько же поединков им предстоит провести против девушек из подмосковного "Заречья-Одинцово".

В прошлом сезоне тюменки в Молодежной лиге финишировали на 12 месте. Динамовская команда заняла девятое место. Одинцовские волейболистки оказались четвертыми.

Чемпионат стартовал 13 октября. В матче открытия "Ленинградка" из Санкт-Петербурга одолела калининградский "Локомотив-СШОР по ИВС" - 3:0.

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