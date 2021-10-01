Организацию из Абатского района оштрафовали за ненадлежащее содержание кабанов

| Фото: ветеринария.рф | Фото: ветеринария.рф

Штраф в размере 50 тыс. рублей заплатит организация "Внешторгпром" из Абатского района за нарушение правил содержания животных, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Нарушение выявил государственный инспектор охраны окружающей среды Тюменской области. Организация, не имея разрешения на содержание и разведение диких животных, содержала девять кабанов в вольере площадью 0,15 га.

По закону юридические лица и граждане, занимающиеся содержанием и разведением животных, обязаны гуманно обращаться с ними, соблюдать санитарно-ветеринарные и зоогигиенические требования. Несоблюдение этих требований влечет административную и уголовную ответственность.