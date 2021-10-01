Участники экспедиции РГО "РоссиЯ" посетят Тюменскую область

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Сладковский, Казанский и Бердюжский районы Тюменской области посетят участники научно-спортивной патриотической экспедиции Русского географического общества "РоссиЯ" 15 и 16 октября. В селах Ильинка и Бердюжье они встретятся со школьниками и расскажут им об увиденном в других приграничных регионах страны, пояснили обозревателю информагентства "Тюменская линия" в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Как отмечают авторы проекта, экспедиция - это что-то вроде кругосветки вокруг России. Участники экспедиции за 283 дня, начиная с марта 2021 года, обойдут страну вдоль ее границ самыми разными способами: пешком, на катамаранах, велосипедах, кораблях, яхтах и автомобилях. Всего они преодолеют более 34 тыс. км и завершат путь в декабре 2021 года в Сочи. Основной состав - студенты ссузов и вузов старше 18 лет, члены РГО, ФСТР, имеющие опыт походов 3-6 категорий сложности. Во вспомогательных группах, примыкающих на этапе своих регионов, к участникам присоединяются дети и молодежь 14-30 лет с туристским опытом 1-3 категорий сложности.

Руководитель экспедиции - выдающийся путешественник, член президиума ФСТР Константин Мержоев, координатор от РГО - общественный деятель, член центра ЮНЕСКО Иван Чайка. В ходе экспедиции проводятся научные наблюдения и исследования, собираются геологические и этнографические материалы для музейных фондов РГО. Среди задач проекта - популяризация природного и историко-культурного наследия России, многонационального разнообразия и единства страны, инновационного и научно-технического потенциала и развития. По итогам будет издана книга "Живописная Россия", снят документальный фильм "РоссиЯ" о многообразии природы, культуры, традиций страны, создан первый в мире детский банк семян растений природной флоры РФ в образовательном центре "Сириус". Материалы, собранные за время путешествия вдоль границ страны, будут использованы в докладах РГО, в написании сборников научных статей, станут частью банка данных для дальнейшего использования в учебном процессе.

Напомним, что Тюменская область с гордостью носит статус столицы термальных вод и является регионом с богатым историческим наследием. Именно здесь расположились древнейшие сибирские города – Тюмень и Тобольск. Богатая история, дух купечества, теплый прием и гостеприимство, которыми славится Сибирь, впечатляют туристов, посещающих область круглый год. Тюменская земля — малая родина многих выдающихся личностей, здесь родились Дмитрий Менделеев, Григорий Распутин, Петр Ершов, Александр Алябьев, Семен Ремезов и другие знаменитые и талантливые люди.

Дарья Казакова