Житель Вагая вывез с предприятия 170 кг металлолома

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

До двух лет колонии грозит жителю с. Вагай, подозреваемому в краже 170 кг металлолома. Металл был похищен с территории одного из предприятий, сообщает областное УМВД.

Ущерб, причиненный собственнику, составил 5 тыс. рублей. Подозреваемый был задержан, в отделе полиции он рассказал, что нуждался в деньгах и ездил на машине по селу в поисках металлолома.

Заметив, что на территории предприятия отсутствует часть забора, селянин воспользовался моментом, сгрузил в машину металлические изделия и сдал их в пункт приема металла, выручив 1 тыс. 700 рублей.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.