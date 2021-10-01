Тюмень вошла в Топ-10 экскурсионных поездок в ноябре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в Топ-10 популярных городов России для экскурсионных поездок по стране в ноябре. Рейтинг подготовил сайт бронирования жилья Tvil.ru.

Первые три места заняли Санкт-Петербург, Москва, Казань. В эти города россияне планируют поехать с детьми на ноябрьские праздничные выходные. Самые длительные экскурсионные поездки совершат в Кисловодск.

В ноябре россияне путешествуют с экскурсиями от одной до 10 ночей и тратят на жилье от 1,8 до 4,9 тыс. рублей в сутки.

Тюмень в рейтинге находится на девятом месте. Самый частый запрос на город - это на четыре ночи со стоимостью 1 тыс. 800 рублей за сутки.