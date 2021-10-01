Более 140 легкоатлетов объединил Тюменский полумарафон

| Фото: из сообщества "Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени" во ВКонтакте

Более 140 легкоатлетов приняли участие в Тюменском полумарафоне, который состоялся в экопарке Затюменский в областной столице 17 октября, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Профессионалы и любители из Тюмени, Красноярска, Ялуторовска, Междуреченского, Серова, Шадринска, Туринской Слободы, Сургута, Тобольска, Урая, Нефтеюганска и Верхней Тавды преодолевали дистанцию протяженностью 21 км 98 метров.

В итоге были выделены победители в разных возрастных категориях. Абсолютным победителем среди мужчин стал Михаил Мисюк из ТВВИКУ, преодолевший дистанцию за 1 час 15 минут и 31 секунду, а среди женщин – Мария Козар из ТюмГУ, финишировавшая с результатом 1 час 20 минут и 21 секунду.

"Участвую в Тюменском полумарафоне с 2016 года. Это моя вторая победа. До этого были призовые места. Улучшила прошлогодний результат, но не побила личный рекорд, который поставила две недели назад в Тобольске – 1 час 19 минут 40 секунд. Буду работать дальше. Моя цель – выполнить на этой дистанции норматив мастера спорта", — поделилась участница полумарафона Мария Козар.

Инна Пахомова