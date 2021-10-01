Тюменские студенты проходят диагностику в центре оценки и развития управленческих компетенций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пилотное тестирование состоялось для тюменских студентов в центре оценки и развития управленческих компетенций АНО "Россия – страна возможностей", который открылся на базе Тюменского госуниверситета 18 октября.

Молодые люди смогут пройти диагностику, которую разработали эксперты организации, и получить рекомендации по развитию компетенций. Им предложат созданные совместно с вузом образовательные программы. На основании результатов тестирования будет сформирован профиль студента, который станет доступен работодателям в специальной базе.

"Я проходила два опросника - на социальную активность и личностные установки. По итогам получила подробный отчет и предложения, как развивать необходимые навыки. Какую литературу читать, какие техники применять, чтобы выстраивать общение, правильно ставить цели. Думаю, что платформа будет развиваться, оценка компетенций станет более комплексной и емкой, поможет выпускникам университета развить свои soft skills", - сказала студентка 4 курса ТюмГУ Ирина Пидлужная.

Диагностику в Центре оценки и развития управленческих компетенций смогут пройти студенты всех высших учебных заведений региона, подчеркнул на церемонии открытия 18 октября глава региона Александр Моор. Руководитель департамента методологии и оценки АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля сообщил об интересе представителей соседних территорий.

"Со стороны ближайших субъектов России поступили запросы на то, чтобы тюменский центр компетенций давал возможность отбирать молодые кадры для работы, например, на Ямале или в других регионах. При активном вовлечении центра в макрорегиональную повестку многие студенты получат предложения о работе ещё на третьем-четвертом курсах", - сказал он.

Татьяна Ковалева