В университете Тюмени открылся Центр компетенций АНО "Россия - страна возможностей"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр оценки и развития управленческих компетенций АНО "Россия – страна возможностей" открылся на базе Института социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета 18 октября. Он станет местом для взаимодействия студентов, работодателей и представителей власти Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил важность системы подготовки кадров. "Центр - это еще одно важное дополнение к той экосистеме образования, которую мы давно выстраиваем. Учитывая динамику развития региона, масштабность и вариативность реализуемых проектов, система подготовки кадров для нас важна. Мы работаем на всех уровнях, начиная от школ. И, конечно, правительство региона поддерживает учебные заведения в их развитии и трансформации. Центр межвузовский, студенты всех наших вузов смогут получить оценку и рекомендации по развитию своих soft skills", - сказал он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков напомнил, что одна из основных национальных целей развития России к 2030 году - создание возможностей для развития и самореализации талантов.

"Хотелось бы, чтобы новые поколения студентов в этом центре оценили преимущества, которые дает сотрудничество с такой масштабной организацией, как АНО "Россия - страна возможностей", - подчеркнул Фальков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Осенью 2021 года 24 аналогичных центра появятся на базе ведущих университетов в 16 регионах России. По мнению представителей АНО "Россия - страна возможностей", вузам они помогут подготовить студентов, способных решать актуальные задачи рынка труда. В свою очередь молодые люди смогут оценить свои навыки и сформировать траекторию по их развитию. Результаты тестов и движения по траектории будут учтены при создании профиля студента для специальной базы, открытой для работодателей, что позволит молодежи получить доступ к подходящим вакансиям и стажировкам. В свою очередь, работодатели смогут привлечь сотрудников с нужными им компетенциями, рассказал руководитель департамента методологии и оценки АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для реализации этих планов подписано соглашение о сотрудничестве между организацией "Россия – страна возможностей" и Тюменским госуниверситетом.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Татьяна Ковалева