В Тюменской области за сутки зафиксирована смерть 22 человек с COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Смерть 22 пациентов с COVID-19 зафиксирована в Тюменской области за сутки. Заболели 309 человек, выздоровели 142, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 33 тыс. 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 15 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 тыс. 426 человек.

В Москве заболели 5 тыс. 700 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 220, в Московской области - 2 тыс. 955.

В Свердловской области выявили 594 случая болезни, в Челябинской области - 419, в Ханты-Мансийском автономном округе - 231, в Курганской области - 179, в Ямало-Ненецком автономном округе - 126.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 60 тыс. 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 225 тыс. 325 летальных исходов, выздоровел 7 млн 40 тыс. 481 человек.