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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ситуация с COVID-19 в Тюменской области отражена на тепловой карте страны

Общество, 12:32 18 октября 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Счетчик вакцинации от COVID-19 и тепловую карту ситуации с коронавирусом в регионах России размещены на портале стопкоронавирус.рф, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На информационном ресурсе можно узнать данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также увидеть тепловую карту по эпидемиологической ситуации. Информация будет меняться еженедельно.

По состоянию на утро 18 октября, в Тюменской области зафиксировано 91-150 случаев на 100 тыс. населения за семь суток, она обозначена оранжевым цветом.

Благодаря тепловой карте можно оценить, насколько напряженной является эпидемиологическая ситуация в регионе по COVID-19. Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями, установленными специалистами Роспотребнадзора и Минздрава России. Среди них - заболеваемость на 100 тыс. населения; охват тестированием на 100 тыс. населения; уровень коллективного иммунитета; занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ); загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.

Красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.

скриншот с сайта стопкоронавирус.рф | Фото: скриншот с сайта стопкоронавирус.рф

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# коронавирус

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