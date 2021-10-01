В Тюменской области зарегистрирована смерть 24 пациентов с коронавирусом

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Смерть 24 пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирована в Тюменской области за сутки. Выявлено 295 случаев болезни, выздоровели 137 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 34 тыс. 303 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 997 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 717 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 740 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 323, в Московской области - 2 тыс. 759.

В Свердловской области выявили 590 случаев болезни, в Челябинской области - 415, в Ханты-Мансийском автономном округе - 112, в Курганской области - 177, в Ямало-Ненецком автономном округе - 16.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 992 тыс. 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 223 тыс. 312 летальных исходов, выздоровели 7 млн 624 человека.