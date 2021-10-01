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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Смерть 21 человека с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области

Общество, 14:03 16 октября 2021

www.mos.ru, М. Денисов | Фото: www.mos.ru, М. Денисов

Смерть 21 пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирована в Тюменской области за сутки. Выявлен 291 случай болезни, выздоровели 142 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 33 тыс. 208 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 2 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 21 тыс. 883 человека.

В Москве заболели 6 тыс. 545 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 88, в Московской области - 2 тыс. 403.

В Свердловской области выявили 583 случая болезни, в Челябинской области - 412, в Ханты-Мансийском автономном округе - 228, в Курганской области - 175, в Ямало-Ненецком автономном округе - 120.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 958 тыс. 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 222 тыс. 315 летальных исходов, выздоровели 6 млн 981 тыс. 907 человек.

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# коронавирус

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