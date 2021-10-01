В России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг 45%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 45%. Такую оценку дали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.

"По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов", — говорится в сообщении.

В Москве он составляет 61%, в Подмосковье — 64%, в Санкт-Петербурге — 58%.

В июле вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что этот показатель должен достичь 80% взрослого населения. В эту категорию входят перенесшие COVID-19 или сделавшие прививку в последние полгода, а также те, кто болел или привился раньше, но прошел ревакцинацию.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса, считают медики. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые.

В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.