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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени заведующая магазином Fix price выплатит штраф за нарушение антиковидных мер

Общество, 16:01 15 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заведующая магазином Fix price в Тюмени оштрафована на 25 тыс. рублей за нарушения обязательных требований по профилактике COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Во время рейда в торговую точку проверяющие выявили нарушения: в туалетной комнате раковина для мытья рук не была оборудована кожным антисептиком, не представлена инструкция по приготовлению рабочего раствора дезинфицирующего средства, не было рабочего раствора, учет проведения влажной уборки помещений магазина велся формально (заполнялся заранее), в зоне для приема пищи нет раковины для мытья рук.

Специалисты ведомства составили протокол об административном правонарушении и направили в Калининский районный суд Тюмени. Решением суда заведующая магазином признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

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# коронавирус , магазин , рейд , Управление Роспотребнадзора

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