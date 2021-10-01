В Тюменской области зарегистрирована смерть 11 человек с коронавирусом

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Смерть 11 человек с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области за сутки. Выявлено 280 случаев болезни, выздоровели 143 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 31 тыс. 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 986 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 тыс. 670 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 712 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 345, в Московской области - 1 тыс. 911.

В Свердловской области выявили 562 новых случая, в Челябинской области - 407, в Ханты-Мансийском автономном округе - 221, в Курганской области - 169, в Ямало-Ненецком автономном округе - 117.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 892 тыс. 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 тыс. 315 летальных исходов, выздоровели 6 млн 937 тыс. 756 человек.