276 случаев коронавируса выявлено за сутки в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

276 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки. 169 человек выздоровели после коронавирусной инфекции, зафиксирована смерть 17 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 28 тыс. 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% — без клинических проявлений болезни. Зафиксировано 984 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 тыс. 801 человек.

В Москве заболели 4 тыс. 410 человек, в Московской области - 1 тыс. 898, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 470. В Свердловской области зафиксировано 552 новых случая, в Челябинской - 405, в Ханты-Мансийском автономном округе - 218, в Курганской области - 165, в Ямало-Ненецком автономном округе - 115.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 861 тыс. 681 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 219 тыс. 329 летальных исходов, выздоровели 6 млн 916 тыс. 86 человек.