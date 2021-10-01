В Тюменской области зафиксирована смерть 15 человек с COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Cмерть 15 человек с коронавирусом зарегистрирована в Тюменской области за сутки. Заболели 285 человек, выздоровели 138, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 999 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 тыс. 268 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 631 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 632, в Московской области - 2 тыс. 110.

В Свердловской области выявили 575 случаев, в Челябинская область - 410, в Ханты-Мансийском автономном округе - 224, в Курганской области - 172, в Ямало-Ненецком автономном округе - 118.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 925 тыс. 176 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 221 тыс. 313 летальных исходов (из-за технической ошибки скорректирована цифра на 14 октября), выздоровели 6 млн 960 тыс. 24 человека.