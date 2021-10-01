  • 19 октября 202119.10.2021вторник
  • USD71,1714
    EUR82,4592
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России вдвое сократили срок выполнения исследования на COVID-19

Общество, 10:03 19 октября 2021

Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

С 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию сокращены сроки выполнения лабораторного исследования на COVID-19. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой вступило в силу.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", — говорится в документе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:14 19.10.2021На улице Олимпийской восстановили участок дороги после сообщения тюменца
11:02 19.10.2021Нетрезвая автомобилистка спровоцировала аварию под Тюменью
10:50 19.10.2021Развязка на пересечении Мельникайте и Дружбы оборудована велодорожками, лифтом и тротуарами
10:38 19.10.2021В Тюменской области самое большое количество камер видеонаблюдения на Урале