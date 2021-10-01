В России вдвое сократили срок выполнения исследования на COVID-19

| Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

С 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию сокращены сроки выполнения лабораторного исследования на COVID-19. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой вступило в силу.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", — говорится в документе.